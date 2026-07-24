EMBALMER FOUND THIS IN VACCINATED DEAD PEOPLE! SHOCKING...
CAN YOU HANDLE THE TRUTH?
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THIS IS YET ANOTHER WAY THE DEMON POSSESSED BILL GATES IS MURDERING HUMAN BEINGS. THE DEADLY COVID COMPOUND IS NOW IN EVERYTHING HUMANS EAT!
YET! INSANE HUMANS ARE WATCHING NON STOP SATANIC ENTERTAINMENT THINKING WE’RE NOT IN THE END TIMES RIGHT NOW DAH!
ABOVE IS IN DEAD PEOPLE WHO TOOK THE DEATH JAB!
ABOVE PROVES UNVACCINATED HUMANS ARE BEING TRANS-INFECTED FROM THE VACCINATED HUMANS. NANO-SILVER SEEMS TO STOP THE TRANS INFECTION BEFORE IT GETS WORSE.
WHAT DOES THIS MEAN FOR & INFECTED PERSON? THE COVID DEATH COMPOUND WHEN ENTERING A HUMAN BODY BEGINS TO DESTROY ONE’S IMMUNE SYSTEM. THIS LEADS TO HEART ATTACKS, BELLS PAULSY AND OTHER LIFE THREATENING EVENTS CAUSING DEATH.
COVID19 was a MILITARY OPERATION - Covid19 Vaccine contracts issued by DoD. COPY & PASTE THE LINK—-https://rumble.com/v6q5qvg-covid19-was-a-military-operation-covid19-vaccine-contracts-issued-by-dod..html
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RICK
Dfvisabled Vietnam era veteran & truther…
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