DR. WARNS DEADLY CHEMTRAILS ARE DESTROYING YOU RIGHT NOW! WAKEUP...
HERE IN LITTLE POLSON, MT WE’RE DEADLY CHEMTRAILED DAY & NIGHT! IT NEVER END AND WHAT THEY’RE SPRAYING NOW MAKES ME COUGHT & SNEEZE ALL THE TIME. I HAVE TO WEAR A GAS MASK WHEN I GO OUT SIDE NOW.
MY GOD! VERY FEW HUMANS ARE WAKING UP TO THE FACT THESE DEALDY CHEMTRAILS CAUSE CANCER AND OTHER DISEASES OVER TIME. STILL! FEW PEOPLE GIVE A DAMN BECAUSE HE OR SHE IS FAR TO BUSY WATCHING NASCAR/INDYCAR OR SOME OTHER INSANE ENTERTAINMENT THAT DOESN’T MEAN ANYTHING ANYMORE/
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HUMANS FOO-WATER & AIR IS UNFIT TO CONSUME NOW! JUST LIKE IN THE PAST! HUMANS WON’T WAKEUP UNTIL THEY’RE ON THEY’RE DEATH BEDS NOT LONG FROM NOW…
Please send this warning to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity right now.
Want more proof? https://climateviewer.org/sitemap/
Rick
TRUTHER…
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