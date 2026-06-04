DO YOU HATE EVIL AMERICA YET" SATAN IS DESTROYING IT RIGHT NOW & HERE'S PROOF!
HERE’S THE WARNING! CHILDREN CAN’T READ OR WRITE EVEN AS ADULTS NOW. WE NOW HAVE A LOST NATION OF STUPID CRIMINALS WHO CAN’T GET A JOB WHEN HE OR SHE GETTS OUT OF THE CORRUPT PROGRAMMED SCHOOL SYSTEM.
IT’S DRIVES ME INSANE AMERICANS ARE DRUNK ON NON STOP ENTERTAINMENT WHILE AMERICA IS BEING DESTROYED NOW…
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REMEMBER THE WARNING! WHAT A PERSON SOWS-HE OR SHE WILL REAP!
Please send this urgent warning to everyone you know & subscribe. It’s the only way to wakeup retarded american’s now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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