DIRECTED ENERGY WEAPON ATTACKS ON PEOPL NOW EXPOSED! WAKEUP...
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AMERICAN’S ARE NOW BEING ATTACKED WITH DIRECT ENERGY WEAPONS. WAKEUP! OUR TRAITOR GOVERNMENT HAS TURNED AGAINST YOU AND I. IF CIVIL WAR ISN’T CREATED NOW ALL AMERICANS WILL BE ELIMINATED…
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Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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