DID YOU KNOW THE CLOWN MR. ROGERS WAS A SATANIST? DAH!
EVERYTHING YOU’VE BEEN TOLD FROM BIRTH IS A DAMN LIE!
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I NEVER KNEW ANYTHING ABOUT THIS PEDO CLOWN UNTIL A FEW YEARS AGO. I GREWUP ON THE LITTLE RASCALS. BY THE WAY. I POSTED HERE A PHOTO OF LITTLE FAT SPANKY FLASHING THE DEVIL SIGN AS WELL!
FROM IT’S CONCEPTION, HOLLYWOOD AND THE ENTIRE ENTERTAINMENT INDUSTRY HAS BEEN CREATED FOR NONE OTHER THAN THE WORSHIP OF LUCIFER/SATAN.
IT’S SAD HUMANITY HAS BEEN SO DUMBED DOWN AND CONTROLLED REAL TRUTH DOESN’T REGISTER WITH THEM ANYMORE.
REMEMBER! THE BIBLE TOLD US IN THE END TIMES HUMANITY WOULD BE UNDER A VEIL OF DELUSION AND HERE WE ARE!!!
I’VE LOST VIRTUALLY ALL FAITH IN REDEEMING HUMANITY NOW. THE AVERAGE HUMAN DOESN’T HAVE THE CAPACITY TO RECOGNIZE REAL TRUTH NOW.
ALL WE CAN DO AS REAL BELIEVER’S IS TRY AND REACH THE FEW PEOPLE WHO HAVEN’T BEEN BRAINWASHED BY ALL THE DRUGS IN THE FOOD, WATER AND AIR NOW. IT DOESN’T HELP DEADLY MICROWAVES AND 5G+ HAS CONSUMED THE AIRWAVES NOW.
HUMANS ARE PROGRAMMED THROUGH THEIR TRACKING CELLPHONES AS WELL. THIS IS WHY I SAY MOST OF HUMANITY CAN’T BE REACHED NOW.
Please send this shocking videon to everyone you know & subscribe now. It’s the only way to reach possessed humanity…
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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