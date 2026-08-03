DID THIS GEORGE BUSH DIE IN THIS SHOCKING VIDEO?
THE LONGER I LIVE THE STRANGER LIFE GETS. IT’SCLEAR THE DUDE FREAKING OUT ISN’T GEORGE H W BUSH. MAYBE THE CIA GEORGE BUSH REPLACED THE FREAK!
ONE THING IS FOR SURE! THE SATANIC BLOOD DRINKING POLITICIANS ARE NOT GODLY PEOPLE. THEY WORSHIP SATAN AND ARE NOT TO BE TRUSTED.
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THANK GOODNESS NOW THAT WE’RE IN THE END TIMES, AS BELIEVER’S IN JESUS OUR TIME HERE IS COMING TO & END.
PLEASE SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE YPU KNOW & SUBSCRIBE. IT’S THE ONLY WAY TO WAKEUP HUMANITY…
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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