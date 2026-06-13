DEPT. OF WAR IS BEHIND THE NON STOP DEADLY CHEMTRAILING MURDERING PEOPLE NOW! WAKEUP!
WILLIAM MCK
WILLIAM MOUNT WAS A LT COL. IN THE MILITARY. HE KNOWS JUST HOW EVIL OUR MILITARY, CIA, INTELLIGENCE AND POLITICIANS ARE. THESE EVIL BASTARDS ARE MURDERING AMERICANS AND OTHERS AND NO ONE GIVES A DAMN!
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
YOU BETTER WAKEUP OR YOU’RE GOING TO DIE IF YOU’RE NOT RAPTURED!
RICK
DISABLED VIETNAM ERA VETERAN & TRUTHER…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.