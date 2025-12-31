DEMONIC KHAZARIAN MAFIA EXPOSED!
WAKEUP!
The above video will give you a clear understanding that our history has been completely WHITEWASHED! We’ve been lied to from birth and thank God the TRUTH is now being exposed.
Please send this important video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
DEBBIE;
IT'S EXTREMELY HARD FOR ALL OF US BELIEVER'S IN JESUS. WE KNOW WE DON'T BELONG HERE AND HOPE & PRAY HE WILL COME QUICKLY AND JERK US OUT OF HERE. HERE IN MONTANA WE'VE ONLY A A COUPL DAYS OF SUNSHINE IN THE LAST SEVERAL MONTHS AND IT MAKES LIVING HERE VERY DEPRESSING. I'M & OUTDOOR PERSON AND HATE THE NEVER ENDING CHEMTRAILING AND THE NASTY STINK THAT COMES WITH IT.
THE ONLY THING THAT KEEPS ME SANE IS HELPING OTHERS SEE THE LIGHT THROUGH THESE POSTS. MY WIFE AND I DO A LOT MORE PRAYING NOW.
I BELIEVE SOMETHING EARTH SHAKING MIGHT HAPPEN BY MONDAY. PRECIOUS METALS IS EXPLODING IN PRICE WHICH MEANS THE SATANIC ELITE CAN'T KEEP THIS CON GAME MUCH LONGER. ANOTHER FACTOR IS AMERICANS KNOW THEY'RE BEING USED BY YHE LYING POLITICIANS NOW. THEY'RE BEING FINANCIALLY CRUSHED AND ARE GETTING MAD AS HELL.
I DO A LOT MORE RE-BUCKING NOW THAN BEFORE. I KNOW WE MUST PRAY FOR THEM BUT I REBUKE THEM JUST THE SAME. MY PATIENCE WITH THESE PATHOLOGICAL LIARS IS WEARING THEN NOW. THEY NO LONGER LISTEN TO THE AMERICAN PEOPLE. ALL ARE WOLVE'S IN SHEEPS CLOTHING. LISTEN TO THE VIDEO I JUST POSTED BY NATHAN LEAL. HE'S REALLY A GOOD PREACHER. https://earthshakingnews333.substack.com/p/when-is-the-catching-away-of-believers
KEEP YOU CHIN UP BECAUSE I THINK IF THE MARKET CRASHES OR FULL BLOWN WAR BREAKS WE'LL BE GOING UP!
GOD BLESS!
RICK
I BELIEVE IN A PRE WRATH CATCHING AWAY WHICH MEANS BEFORE THE LAST 3 1/2 YEARS OF THE TRIBULATION. I BELIEVE WERE IN THE MIDDLE OF THE TRIBULATION NOW. SINCE YOU BELIEVE IN THE 2ND COMING YOU DO KNOW UNLESS ALMIGHTY GOD PROTECTS YOU, YOU WILL HAVE TO BE SACRIFICED OR BE TAKEN SOME OTHER WAY. I CHOOSE BELIEVE IN THE BLESSED HOPE TO HVE SOMETHING TO LOOK FORWARD TO. OF COURSE, MY WIFE AND I ARE READY TO DIE ANY WAY THE LORD SEES FIT. ANYTHING IS BETTER THAN LIVING ON THIS GOD FORSAKEN PLANET. IT'S FAR TO EVIL FOR GOD FEARING HUMANS TO LIVE HERE NOW.
I ACCEPT WHATEVER OTHER PEOPLE BELIEVE KNOW THERE ARE MANY PROBLEMS WITH THE BIBLE TRANSLATIONS. IN THE END ONE OF US WILL BE RIGHT BUT THE MAIN THING IS WE ACCEPT JESUS ABOUE ALL OTHERS IN THIS EVIL WORLD.