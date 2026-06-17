DEADLY CHEMTRAIL MONTANA EXPOSED! WAKEUP!
THAT’S ME GAGGING IN A MASK IN POLSON, MT. DEADLY AIR!
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THE ABOVE VIDEO WILL BLOW YOUR MIND. THERE’S NO WAY IN HELL THESE COUNTLESS DEADLY CHEMICAL TRAILS IN THE SKY ARE CLOUDS DAH! I TRULY BELIEVE OVER 200 PLANES FLEW ACROSS LITTLE POLSON, MT WITHIN A 12 HOUR PERIOD.
THESE CRIMINALS WERE SPRAYING COUNTLESS SMELLY SPRAYS IN THAT LENGTH OF TIME. THEY SMELLED LIKE PERFUME, BURNING OIL, BURNING WOOD AND PAINT THINNER.
I BELIEVE THE SATANIC ELITE HAVE CHOSEN POLSON TO BE SPRAYED BECAUSE IT’S & INDIAN RESERVATION. I ALSO BELIEVE SINCE IT’S A SMALL TIME NO ON WILL NOTICE WE’RE A TEST MARKET FOR THE ENDLESS POISONS BEING SPRAYED UPON US.
SINC WE HAVE THE LARGEST LAKE WEST OF THE MISSISSIPPI, I BELIEVE THE DEVILISH POWERS WANT TO KEEP THE LAKE POISONED AND UNFIT TO DRINK THE POLLUTED WATER. TO PUT IT BLUNTLY, WE’RE SCREWED. THEY MAY DEW US BEFORE VERY MUCH LONGER SO THE CORRUPT ELITE CAN HAVE THE LAKE TO THEMSELVES…
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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