CORRUPT LBJ WAS PART OF THE JFK ASSASSINATION AND LET ZIONIST ISRAEL VICIOUSLY ATTACK USS LIBERTY! WAKEUP!
ARE you YOU REALIZING THE SATANIC ELITE HAVE ALWAYS BEEN APART OF DESTROYING AMERICA? THEIR TRAITOR MOUTH PIECES ARE THE BOUGHT & PAID FOR CORRUPT POLITICIANS.
AMERICA’S DAYS ARE NUMBERED…
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WAKEUP!
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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