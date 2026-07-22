CORPORATIONS ARE RIPPING US OFF WITH THE WEIGHT & LABELS ON THE PRODUCTS! BOYCOTT NOW!
STOP BEING SUCKERED! CORPORATIONS DO NOT GIVE A DAMN ABOUT YOU!
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ALL THESE EVIL BASTARDS CARE ABOUT IS MONEY AND THEY DON’T GIVE A DAMN, IF YOU CAN AFFORD THE PRODUCT OR NOT.
MY WIFE AND I ONLY BUY WHAT WE HAVE TO HAVE AND ORDER MOST OF OUR STUPP ONLINE. ONCE THE PRICE IS LOCKED IN THE CRORRUPT CORPORATIONS CANNOT CHANGE THE PRICE.
THAT BEING SAID, ONE HAS TO STOP BELIEVING THE CORPORATIONS GIVE A DAMN ABOUT YOU!!! YOU HAVE TO COMPARE PRICES OF EVERY PRODUCT IN THE STORE AND BY ALL MEANS READ WHAT THE HELL IS IN THE PRODUCTS.
THE DAYS OF TAKING FOR GRANTED THE CORPORATIONS GIVE A DAMN ABOUT YOU ARE OVER. THESE CORRUPT ENTITIES LIE—-STEAL—- AND—-CHEAT US ALL THE TIME NOW!!!
THE DAYS OF GETTING HEALTHY ANYTHING ARE OVER BECAUSE OF DEADLY GMO PRODUCTS. DID YO YOU MOST OF THE WORLD HAS BANNED GMO?
THE BEST WAY TO SCREW THE CORPORATIONS IS TO STOP SHOPPING AT THEIR STORES!!!!!!!!!!!!
NOT ONLY DO THEY KEEPING JACKING UP THE PRICE! THESE BASTARDS REDUCE THE SIZE AND QUANTITY OF THE PRODUCTS DAH! START SHOPPING AT FARMERS MARKETS AND LOCAL STORES IF YOU CAN. BEGIN TO CUTOUT ANYTHING YOU DO NOT NEED. ESPECIALLY JUNK FOOD THAT DOES NOTHING BUT DESTROY ONE’S HEALTH. JUNK FOOD IS THE REASON WHY AMERICANS ARE OBESE………….!
AS THE OLD SAYING GOES, PEOPLE ARE EATING THEMSELVES INTO THEIR VERY OWN GRAVES DAH!
WAKEUP!
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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