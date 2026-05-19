CIVIL WAR! END OF AMERICA HAS ARRIVED NOW!
YOU BETTER NOTE EVERYTHING THESE MAD AS HELL PEOPLE ARE SAYING RIGHT NOW IN THE ABOVE VIDEO.
REMEMBER WHAT ECONOMIST GERALD CELENTE SAID, WHEN PEOPLE LOOSE EVERYTHING, HE OR SHE LOOSES IT!
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AMERICA’S TRAITOR GOVERNMENT SPENS 1 1/2 TRILLION OF OUR TAX DOLLARS EVERY YEAR ON 50 MILLION+ILLEGAL ALIENS! WHAT THE HELL!
AMERICAN’S EXPENSES ARE EXPLODING RIGHT NOW AND ILLEGALS GET EVERYTHING PAID FOR FREE! WHAT DO YOU THINK IS GOING TO HAPPEN WHEN MILLIONS OF AMERICANS ARE LFT HOMELESS BY SEPTEMBER IN MY OPINION?
I’LL TELL YOU! THEY WILL BEGAN ROBBING STORES IN MASS. WHEN THE STORES GO EMPTY THEY WILL BE FLOODING THE NEIGHBORHOODS ROBBING THOSE WHO STILL HAVE SURVIVAL SUPPLIES. REMEMBER WHAT I’VE SAID BEFORE. WHEN PEOPLE GO 3 DAYS WITHOUT FOOD THEY BECOME RAVING ANIMALS AND WILL MURDER ANYONE WHO GETS IN THEIR WAY!
THE PEOPLE IN THE ABOVE VIDEO ARE AT THAT BREAKING POINT RIGHT NOW. THEY’RE JUST A HANDFUL OF 1,000’S OF AMERICAN’S ALREADY LIVING IN THEIR CARS AND TENTS RIGHT NOW. THE GOAL OF OUR TRAITOR GOVERNMENT IS TO WIPE OUT AMERICANS AND INSTALL THE ILLEGALS AS THE NEW AMERICA.
OF COURSE THE STUPID ILLEGALS WILLBE EVEN MORE CONTROLLED THAN WERE ARE NOW. IF YOU THINK YOU’RE SAFE RIGHT NOW YOU’RE A DAMN FOOL! HELL ON EARTH COULD RIP WIDE OPEN ANY DAY NOW! I HOPE YOU HAVE GUNS AND PREPS! THE HANDWRITING IS ON THE WALL RIGHT NOW…
Please send this shocking video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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