CIA MOUTH PIECE JOHN BRENNEN, ADMITS TO THE SATANIC CFR DEADLY CHEMTRAILING IS REAL! WHAT ABOUT THE DEADLY STORMS RIGHT NOW?
THIS SUBJECT MAKES MY BLOOD BOIL! THE NON STOP CHEMTRAILING CREATES THESE DEADLY STORMS AND THE CIA MAINSTREAM MEDIA COVERS THIS SUBJECT UP!
LET ME ASK YOU SOMETHING. EVERY DAY NOW, THE SAME DEADLY STORM PATTERN NOW HAS BEEN CREATED, IN VIRTUALLY THE SAME AREA OF THE U.S. HOW DOES THIS HAPPEN UNLESS IT’S A PRE-DESIGNED EVENT? DO YOU AGREE?
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NORMALLY, THE JET STREAM RUNS FROM EAST TO WEST PUSHING STORMS OUT OF THE U.S. THIS MEANS THE JET STREAM IS TOTALLY CONTROLLED VIS THE DEADLY CHEMTRAILING, MIRO-WAVING AND THE USE OF HAARP BEAMS BLASTING THE DEADLY STORMS TO DEADLY ENHANCE THESE MAN MADE CREATED STORMS.
MY GOD! WHEN ARE AVERAGE HUMANS GOING TO STOP WATCHING PAY FOR VIEW INSANE ENTERTAINMENT AND REALIZE HUMANITY HAS BEEN CHOSEN FOR ELIMINATION NOW. HOW MANY HUMANS HAVE TO BE KILLED AND TRILLIONS IN PROPERTY DESTROYED BY THEY WAKEUP?
EVERY TIME I POST VIDEOS ON DEADLY CHEMTRAILING I GET CENSORED! I SWARE I THINK THE AVERAGE HUMAN IS BEYOND REACH NOW. THEY’RE SO BRAIN DEAD THAT CAN’T BE REACHED ANYMORE.
HELL! EVEN INDEPENDANT WEATHER MEN AND WOMAN ARE SCARED TO SPEAK ABOUT THIS SUBJECT FOR FEAR CONTROLLED YOUTUBE WILL BLOCK THIE CHANNEL AND THEY WON’T GET THEIR FINANCIAL KICKBACK DAH!
THIS IS WHY I DO NOT CHARGE ANYTHING FOR WHAT I SAY. NO ONE IS GOING TO CONTROL ME AND NEVER HAS IN MY 77+ YEARS OF LIVING ON THIS GOD FORSAKEN PLANET!!!
LE REMEMBER THIS! IF YOU DON’T SEND THIS EYE OPENING ARTICLE TO EVERYONE YOU KNOW, YOU WILL BE INDIRECTLY RESPONSIBLE FOR WHAT HAPPENS. THE BIBLE WARNS THIS!
But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, so that the people are not warned, and the sword comes and takes any one of them, that person is taken away in his iniquity, but his blood I will require at the watchman’s hand.
“Those who forget the past are doomed to repeat it.”
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https://weathermodificationhistory.com/
Please send this eye opening article to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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