ARE YOU FEEDING THE PAY FOR VIEW BEAST? ARE YOU A SUCKER? WAKEUP!
PAY FOR VIEW HAS SCREWED DISABLED VETERANS AND THE POOR OUT OF TV!
IT MAKES MY BLOOD BOIL WHEN I ADDRESS THIS EVIL ISSUE. MY GOD! EVERYTHING IS EXPLODING IN PRICE AND NOW GREEDY OUT OF CONTROL CORPORATIONS WANT YOU TO PAY FOR EVERY DAMN APP ON TV. THEY CREATE ENDLESS APPS NOW TO FORCE YOU TO BUY THEM TO WATCH TV.
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
IT’S GETTING TO THE POINT WHERE EACH DAMN APP HAS IT’S ON PROGRAM. FOX HAS FS-1, FS-2 AND BEYOND AS & EXAMPLE. BEFORE LONG THERE WILL BE A HUNDRED APPS TO WATCH THE ENTIRE NASCAR SEASON. ONLY A DAMN FOOL WOULD PUT UP WITH THIS NEVER ENDING FLEECING OF HUMANS.
I THOUGHT THE CORRUPT MEGA PREACHERS WERE CORRUPT AS HELL BUT THIS IS CHILD’S PAY COMPARED TO THE DISHONEST MEGA PREACHERS. THESE SATANIC CORPORATIONS DON’T GIVE A DAM IF YOU CAN AFFORD IT OR NOT! IF YOU DON’T PAY YOU DON’T GET TO WHICH THEIR HIGH PRICED PROGRAMS.
EVERYTHING IS EXPLODING IN AMERICA AND BEYOND NOW. STUPID AMERICANS ARE MAXING OUT THEIR CREDIT CARDS TO FEED THE EVIL CORPORATIONS. ARE YOU ONE OF THEM? STOP IT DAMNIT. LITTLE BY LITTLE THESE EVIL CORPORATIONS ARE SUCKING THE FINANCIAL LIFE OUT OF YOU.
HERE’S THE SOLUTION. GET & ANTENNA AND START WATCHING FREE TV! SURE YOU WON’T GET TO WATCH EVERYTHING YOU WANT BUT YOU’RE CRIPPLING THE INSANE CORPORATIONS DON’T GIVE A DAMN ABOUT YOU! WAKE THE HELL UP! IF THEY TRULEY CARED THEY WOULD OFF QUALTY ITEMS INSTEAD OF SELLING YOU CHINESE CRAP THAT BREAKS IN MONTHS NOT YEARS!
THE SMART TV’S ARE CHEAP AS HELL. I HAVE A SONY AND THE HDMI PORTS WENT BAD AFTER A YEAR AND OUT OF WARRANTY SO I GOT SCREWED. FIND A PRE SMART TV IF YOU WANT IT TO LAST 10 YEARS DAH!
NOW YOU’RE EXPECTED TO PAY & EXPENSIVE SMART TV THE LAST A YEAR IF YOUR LUCKY. THEN YOU HAVE TO BUY EXPENSIVE CABLE! NOW YOU HAVE TO BUY EVERY DAMN EXPENSIVE APP JUST TO WATCH PROGRAMS THAT WERE ONCE FREE EXCEPT FOR CABLE.
EVEN MORE SICKENING IS EVEN ON THE INTERNET YOU DON’T GET ANYTHING FREE ANYMORE BECAUSE OF THE DAMN APPS. THERE’S COMING A DAY REAL SOON WHERE YOU’LL BE FORCED TO UNSUBSCRIBE FROM ALL THE $$$ EXPENSIVE APPS AND TURN OFF YOUR CABLE AS WELL. YOU WILL BE LUCKY TO AFFORD ONE MEAL A DAY SINCE THE DEADLY CHEMTRAILING HAVE KILLED ALL THE FARMING IN AMERICA NOW.
YOU WILL NOT HAVE A CHOICE. IT WILL EITHER BE STAP BEING FLECED BY THESE DAMN CORPORATIONS OR STARVE… HELL! THE REPOS ARE EXPLODING IN AMERICA NOW! RECORD NUMBERS OF FORECLOSURES HAVE NOW ARRIVED ALONG WITH THE OVER PRICED VEHICLES. HELL! EVEN THE NEW HOMES ARE FALLING APART AFTER A FEW MONTHS NOW.
STOP IT NOW! SPEND MORE TIME WITH YOUR LOVED ONES OR READ A GOOD BOOK. OTHERWISE! WHAT YOU SO-YOU WILL REAP! THAT MEANS YOU’LL BE LIVING ON THE DIRTY STREETS OF AMERICA WHEN WW-3 FINALLY EXPLODES AND THE STOCK MARKET COLLAPSES IN THE VERY NEAR FUTURE.
Please send this urgent article to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.