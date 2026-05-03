A MASSIVE ORGANIC FOOD SHORTAGE HAS ARRIVED & YOU DON'T EVEN KNOW IT! WAKEUP!
THE SUPER MARKETS ARE STOCKED WITH FAKE FOOD NOW! CATTLE RANCHES ARE GOING BANKRUPT! CHICKEN FARMS ARE BURNING UP NOW! NON STOP DEADLY CHEMTRAILING HAS POISONED ALL THE LAND OF EARTH NOW! IT’S ALSO TURNED OFF THE WORLD’S WATER NOW! DEADLY CHEMTRAILING IS SLOWLY POISONING HUMAN BEINGS THROUGH AIR BORN DISEASES NOW.
I CAN’T GO OUT SIDE RIGHT NOW BECAUSE DEADLY CHEMTRAIL PLANES SEEN & UNSEEN ARE SPRAYING AND THE CRAP THEY’RE SPRAYING IS BURNING MY EYES. THE NASTY SMELL IS ALSO MAKING ME COUGH. DO YOU REALY THINK THAT’S HEALTH TO BREATHE IN DAH!
WHILE BRAIN DEAD HUMAN’S PACK THE SMORTS ARENA’S AND ENTERTAINMENT VENUES THEY’RE BEING SLOWLY POISONED AND DON’T EVEN KNOW IT!
IF YOU THINKE THE CIA MAINSTREAM MEDIA WILL TELL YOU THE TRUTH YOU’RE A FOOL!
PLEASE SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE. IT’S THE ONLY WAY TO WAKEUP HUMANITY NOW!
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…