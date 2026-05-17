A-I WHISTLEBLOWER WARNS 2027 COULD BE A DISASTER! WAKEUP!
ABOVE VIDEO SHOULD SCARE THE HELL OUT OF YOU!
IT’S INSANE! WHILE AVERAGE AMERICANS ARE POSSESSED BY NON STOP ENTERTAINMENT, AMERICA IS BEING CRUSHED FROM WITHIN NOW.
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I KEEP WARNING AND WARNING AND WARNING AND FEW PEOPLE TAKE ME SERIOUSLY! IN MY OPINION, IT WILL TAKE FULL BLOWN WW-3 OR AMERICA BEING NUKED TO WAKEUP THESE INSANE PEOPLE.
IT DOESN’T HELP THE CIA NEWS OUTLETS HIDE WHAT’S REALLY GOING ON IN AMERICA AND THE WORLD NOW. I PRAY AMERICA WILL BE ATTACKED TO WAKEUP THESE DEAD HEADS. IT WILL TAKE THAT OR A FULL BLOWN STOCK MARKET CRASH TO SLAP THESE ZOMBIES INTO REALTY.
THIS IS WHY PREPPERS HAVE GUNS. WE KNOW WHEN PEOPLE GO 3 DAYS WITHOUT FOOD, HE OR SHE WILL COME AFTER OUT SURVIVAL ITEMS. BELIEVE ME! THEY WILL EVEN KILL IN ORDER TO SATIFY THEIR HUNGRY NEEDS. THIS INCLUDES ONCE FRIENDS, FAMILY & LOVED ONE’S…
Please send this shocking WAKEUP to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now!
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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