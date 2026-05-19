9/11/2001 SMOKING GUN THAT WILL BLOW YOUR MIND! STOP BELIEVING THE CIA MSM PROJECT MOCKINGBIRD B.S. WAKEUP...
ABOVE EXPOSES 9/11/2001 AS A DEMONIC “FALSE FLAG” CREATED BY AMERICAS SATANIC 666 GOVERNMENT!
THIS SHOCKING VIDEO PROVES THERE WERE NO PLANES THAT HIT THE TOWERS AND PROJECT BLUEBEAM CREATED THE MAGIC PLANES! REMEMBER ALL THE CIA MSM NEWS FOOTAGE WAS STOLEN & ALTERED TO HIDE THE TRUTH!
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WHAT ABOUT BELOW THIS CIA PROJECT MOCKINGBIRD LYING FALSE NEWS REPORTING BELOW ON 9/11?
THIS EVIL ZIONIST EW INSURED THE WTC MONTHS BEFORE AND MADE BILLIONS WHEN THEY FELL! BELOW VIDEO ADDRESSING HIS FELLOW JEWS- WE GOT VERY LUCKY ON 9/11.
HERE’S THE SHOCKING VIDEO OF WHAT THE MURDERER ZIONIST BASTARD SILVERSTEIN SAID!
HYPERSONIC WEAPONS WERE USED AT SHANKSVILLE PA. NO ENGINE PARTS WERE FOUND THERE. ANOTHER ONE WAS USED AT THE PENTAGON AS WELL. I HAVE PLENTY OF VIDEOS HERE ON MY SUBSTACK EXPOSING THE DEADLY 9/11 FALSE FLAG.
HERE’S THE FANTASTIC FREE BOOK BY TERRAL CROFT EXPOSED THE 9/11 FRAUD WHERE COUNTLESS AMERICANS WERE BRUTALLY MURDERED. WHY? TO USHER IN SATANS ONE WORLD DEMONIC GOVERNMENT! WAKEUP!
Please send this shocking article to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now!
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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