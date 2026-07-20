7/20/2026 DEADLY CHEMTRAIL & MICROWAVING IN LITTLE POLSON, MT EXPOSED!
NON STOP POISONING OF THE TANTED AIR HERE IN POLSON. IF THAT WASN’T BAD ENOUGH WE’RE DEALING WITH NON STOP FIRE SMOKE FROM CANADA AND NOW WE HAVE OUR FORRESTS BURNING AS WELL.
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IF YOU DON’T BELIEVE THE MILITARY ISN’T BEHIND THIS FALSE FLAG AGENDA, MY LAST POST PROVES IT!
ALERT! MILITARY’S WERE EDUCATED USING DEADLY FORREST FIRES AS A WEAPON! ARE YOU AWAKE?
IF YOU DON’T BELIEVE THE FIRE SMOKE ISN’T DEADLY YOU BETTER WATCH THE ABOVE VIDEO!
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Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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