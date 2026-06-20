THAT’S ME TRYING TO SURVIVE THE NON STOP NASTY POISONS BEING SPRAY HERE IN POLSON, MT.

6/19/2026 UGLY VIDEO!

6/20/2026 DEADLY CHEMTRAIL VIDEO!

I photographed this amazing sunset yesterday. It’s reflects the idea that America burning down right now in my opinion. The bible warns this mind blowing reset will be created by fire!

Please send this eye opening video to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.

Rick

Disabled Vietnam era veteran & truther…