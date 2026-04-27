5/28/2023 THE DAY WE LOST MIKE OF ABOVE GROUND WORLD NEWS! NEVER FORGET HIM!
MIKE WAS ONE OF THE MOST PROLIFIC TRUTHERS OD OUR TIME. THROUGH HIS ABOVE GROUND WORLD NEWS CHANNEL, MIKE EXPOSED THE TRUTH FOR ALMOST 2 DECADES. SADLY, THE ELITES FAVORITE DISEASE KILLED MIKE. DEADLY CANCER ENDED MIKES LIFE 3 YEARS AGO. MIKE WAS A DEVOUT BELIEVE IN JESUS AND EXPOSED THE TRUTH THE ONLY WAY HE KNEW HOW.
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SINCE THEN THE TRUTH COMMUNITY HAS LOST COUNTLESS MORE TRUTHERS. FOR THOSE OF US STILL LIVING WE CAN ONLY HOPE WE’LL BE PULLED OUT OF HERE BEFORE THE WORLD ENTERS THE DARKEST PERIOD KNOWN TO HUMANITY NOW.
PLEASE WATCH MY VIDEO TO MIKE AND REMEMBER HIS ENDLESS DEVOTION TO HUMANITY.
HERE’S THE VIDEO LINK: https://www.brighteon.com/2f11c0c5-a75c-453e-ab1c-a9c808976f2d
Please send this tribute to everyone you know & subscribe. It’s the only way to WAKEUP humanity now.
Rick
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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