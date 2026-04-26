4/26/2026-POLSON, MT DEADLY CHEMTRAIL UPDATE EXPOSED...
MY GOD! WILL THIS ENDLESS INSANITY EVER END?
FOR YEARS NOW POLSON, MT HAS BEEN DEADLY CHEMTRAILED DAY AND NIGTHT NEVER ENDING. THESE DEADLY POISONS FALLING FROM THE SKY KEEP ME SICK ALL THE TIME AND ARE DRAINING ME PHYSICALLY. I HAVE NEVER END CHEST CONGESTION, COUGHING WITH LITTLE OR NO ENERGY. I DON’T DRINK, SMOKE AND I’VE BEEN ON PAIN MEDICATION FOR 20 YEARS NOW. THAT BEING SIAD, IF IT WASN’T FOR THE PAIN MEDS I WOULDN’T BE ABLE TO FUNCTION AT ALL IN LIFE.
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
IN EVERY INSTANCE WHEN BLUE SKIES APPEAR THE DEADLY CHEMTRAILS ARE THERE TO COVERUP GOD’S BLUE SKY.
IT MAKES ME SAD VIRTUALLY ALL OF HUMANITY, IGNORES THESE DEADLY CHEMICALS NEVER DISSOLVING UPON US NOW AND KEEPING US CONSTANTLY SICK. WHY IS MONTANA CONSTANTLY CHEMTRAILED AND KEPT COLD AS HELL NOW?
FOR ONE, IT’S TO KILL MONTANA’S GROWING SEASON. THE SECOND THING IS TO CREATE NEVER ENDING CHEMICAL STORMS ACROSS THE NORTH AND THEN PULLED DOWN OVER THE MIDWEST MOST OF THE TIME. THE UPPER NORTH AMERICA HAS ONE OF THE MOST DENSLY POPULATED POPULATIONS IN AMERICA.
THIS CONCEALS THE SATANIC ELITES WEATHER MODIFICATION PLAN TO, SLOWLY MURDER THE AMERICA WE ONCE KNEW. ANOTHER DEMONIC PLAN IS TO BANKRUPT AMERICA OF OUR PRECIOUS WATER SUPPLY. RIGHT NOW COUNTLESS CITIES ARE ON RESTRICTED WATER RATIONING. THIS SUMMER COUNTLESS CITIES & TOWNS WILL RUN OUT OF PRECIOUS WATER.
IS GOD USING THE SATANIC ELITE TO BRING DOWN AMERICA NOW? SINCE I BELIEVE HUMANITY IS IN THE END TIMES NOW. I DO THINK THAT’S A POSSIBILITY. I BELIEVE AMERICA IS MYSTERY BABYLON AS WELL.
TODAY IS THE FIRST DAY WE’VE HAD PARTLY CLOUDY SKIES IN A MONTH AND STILL THE DEADLY CHEMTRAILS WERE THERE AS WELL. THE INSTANCES IT’S RAINED OR SNOWED HERE THIS WINTER IT LASTED FOR A FEW MINTES AND QUIT. THE SNOW & RAIN WERE CHEMICAL IN NATURE AND NOW REAL!
THIS PROVES WE’RE NOT ALLOWED TO HAVE REAL RAIN OR SNOW HERE ANYMORE. IT’S NOTHING BUT DEADLY CHEMICALS DESTROYING HUMANITY NOW. IF MY POSTS PROVE ANYTHING IT’S HUMANITY HAS BEEN LIED TO FOR ETERNITY! IT ALSO PROVES GOVERNMENTS HAVE ALWAYS BEEN CONTROLLED BY A DEMONIC ALIEN ELITE THROUGH THE BLUE BLOODLINE EVIL AGENDA.
THE ONLY ESCAPE IS THROUGH JESUS NOT THE CORRUPT 501C-3 CORRUPTED MEGA CHURCH INDUSTRY WHO FLASH SATANS DEVIL SIGN HONORING SATAN THEIR REAL FALSE GOD. IF YOU HAVE A PROBLEM WITH THAT READ MY BOOK AND WATCH MY VIDEOS HERE EXPOSED THEM.
HUMANITY IS NOW SCREWED UNLESS THEY RISE UP AND STOP THIS ON GOING DESTRUCTION OF HUMANITY…
PLEASE SEND THIS VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW & SUBSCRIBE. IT’S THE ONLY WAY TO WAKEUP HUMANITY NOW.
RICK
DISABLED VIETNAM ERA VETERAN & TRUTHER…
Thanks for reading! Subscribe for free to receive new posts and support my work.