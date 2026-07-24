12 DEMONIC (NOW) TRILLIONAIRE FAMILY'S RULE THE WORLD! WAKEUP...
THESE 12 DEMONIC POSSESSED FAMILY’S ARE THE FACE OF THE SECRET ELITE WHO CONTROL THE WORLD BEHIND THE SCENES.
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BLOODLINES OF THE ILLUMINATI BY FRITZ SPRINGMEIER 1995.
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/FC/FC2F5371043C48FDD95AEDE7B8A49624_Springmeier.-.Bloodlines.of.the.Illuminati.R.pdf
IF YOU REALLY WANT TO KNOW HOW THE DEMON POSSESSED WORKS GO TO THE ABOVE LINK. I HAVE THE BOOK BY FRITZ AND IT WILL BLOW YOUR MIND.
RICK
Disabled Vietnam era veteran & truther…
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